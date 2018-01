Foto: Reprodução/Rede Globo

Rodrigo vai atrás de Paula e a chama de impostora

Segunda-feira, 4 de julho

Paula sai furiosa ao ver o colar, sem saber que a jóia é falsa. Rodrigo não gosta do modo como Nice desafiou Paula e briga com a mulher. Goreti pede desculpas a Fred, mas ele diz que não quer mais vê-la. Nice pega suas malas e viaja para o Rio. Rodrigo fica aflito. Rui diz a Paula que o colar que Nice mostrou a Rodrigo pode ser uma réplica. Luís Carlos avisa que vai deixar de trabalhar na mercearia de Américo. Clô aconselha Nice a ir para a França. Paula promete a Rodrigo provar que o colar que Nice mostrou é falso. Elisinha conta a Stela que Nice ficará na casa de enteados de Clô. A empregada de Lígia conta a Rodrigo que Paula não está grávida. Ele vai atrás de Paula e a chama de impostora.

Rodrigo pega o telefone e Nice desliga na cara dele

Terça-feira, 5 de julho

Paula garante que está grávida, mas Rodrigo não fica muito convencido. Clô não dá a Rodrigo o número do telefone da casa de seus enteados onde Nice está hospedada. Bruno e Vivian ficam indignados ao ouvir Teresa pedir a Cida que se mude para uma cidade do interior. Nice telefona para o irmão e para os pais. Ricardo fica indignado ao saber que Vivian vai passar o Ano Novo na chácara de Fred. Beny fica com pena de Elisinha porque ela vai ficar sozinha no réveillon. Todos comemoram a chegada do Ano Novo. Nice telefona para a mansão e pede para falar com Stela. Rodrigo pega o telefone e Nice desliga na cara dele. Paula observa Rodrigo ao telefone, se sentindo péssima.

Olavinho dá a Paula o endereço dos enteados de Clô onde Nice está

Quarta-feira, 6 de julho

Rodrigo fica sem graça com a atitude de Nice. Na chácara de Fred, uma festa animada reúne Clô, Lígia, Luís Carlos, Helena, Júlio e Vivian. Decidida, Vivian dá um beijo em Fred. Rodrigo flagra Paula me¬xendo nos armários do quarto de Nice. Fred manda Vivian procurar alguém da idade dela para namorar. Beny leva Elisinha para um bar no Belém e Rui chega procurando Mileide. Stela fica com ciúmes porque Tadeu foi à casa de Goreti visitar Simone. Ricardo cobra a pro¬messa de Vivian de namorar ele durante uma semana. Olavinho dá a Paula o endereço dos enteados de Clô onde Nice está. Paula pede que Olavinho envie um telegrama para Nice dizendo para ela não voltar e assinando com o nome de Rodrigo.

Rodrigo recebe um fax e diz que vai a Paris

Quinta-feira, 7 de julho

Clô é avisada por seus amigos de Paris que Nice sumiu. Stela flagra Socorro vasculhando as gavetas do quarto de Nice e demite a copeira. Rodrigo recebe um fax e diz que vai a Paris.

Rui recupera o colar verdadeiro que Nice entregou a Josias

Sexta-feira, 8 de julho

Rodrigo conta a Tadeu que Nice foi encontrada perambulando pelas ruas de Paris, mas garante que está tudo bem com ela. Simone insinua a Goreti que ela deveria reatar com Tadeu, mas ela acha a ideia absurda. Rui recupera o colar verdadeiro que Nice entregou a Josias.