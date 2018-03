Rodrigo Andrade interpreta um boêmio em 'Êta Mundo Bom!', mas deseja viver um personagem gay

O ator pretende viver um personagem gay. Foto: Divulgação

O ator e cantor Rodrigo Andrade está atualmente nas telinhas vivendo o personagem Fábio, na novela global Êta Mundo Bom!, mas garante que consegue separar com maestria, as gravações da trama com a sua carreira de músico.

Questionado se poderia revelar algum direcionamento do personagem na novela, Andrade comenta que ainda não sabe o destino do boêmio Fábio.

"O Fábio se separa agora da Olga, que é interpretada pela atriz Maria Carol Rebello, mas eu ainda não sei o desfecho do personagem. Tem alguns caminhos que eu imagino, mas como se trata de uma obra aberta eu posso quebrar um pouco a cara se acabar falando o meu palpite", comenta o ator.

Projetos. Andrade revela que acabou se convidando para o escritor Walcyr Carrasco e que conseguiu entrar para o elenco da novela faltando pouco tempo para definirem os atores e atrizes da trama. "Eu tinha conhecimento da obra e também tenho o contato do Walcyr, então mandei um email demonstrando o meu conhecimento e interesse pela obra e no final acabou dando certo", contou.

Mas, o grande sonho do ator é interpretar um personagem gay em uma futura novela. "Eu gosto de interpretar personagens que diferem bastante da minha realidade, do Rodrigo. Já interpretei um homossexual, mas ele era contido, eu gostaria de viver um gay mais espalhafatoso", revela.

O artista explica que se identifica pela lado da comédia, mas que ainda não conseguiu a oportunidade de protagonizar algum personagem mais cômico nas telinhas, ou até mesmo no teatro.

Música. O ator também possui uma carreira na música sertaneja/caipira, já rodou o Brasil em uma série de shows e pretende lançar um novo disco este ano, ainda sem nome definido. "O meu disco novo vai vir mais pop, mais diversificado, mais a cara das rádios. Eu gosto muito do country americano, estou trazendo uns instrumentos que são poucos usados no Brasil, mas que são usados em maior demanda nesse estilo internacional".

O ator, que também é músico, vai lançar um novo single em agosto. Foto: Divulgação

O músico revelou ainda que possui cinco parcerias em seu novo disco e que todos são nomes influentes no estilo de música sertaneja/universitária. Dois nomes ainda estão sendo mantidos em segredo, mas as duplas Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano já estão confirmados, além de Jorge & Matheus que fazem parceria no primeiro single de Rodrigo Andrade, previsto para ser lançado no mês de agosto.

"Eu cresci ouvindo Chitãozinho e Xororó, gosto mais do sertanejo raiz. Além de artistas americanos como Brad Prasley e Keith Urban", fala o ator sobre suas referências.

Polêmica. Em 2013, Andrade estava gravando a novela Amor à Vida, quando publicou um vídeo em uma de suas rede sociais, em que um Objeto Não Identificado (OVNI) aparece em frente à cabine do avião em que decolava.

O artista se identifica pela lado da comédia, mas ainda não conseguiu protagonizar um personagem mais cômico. Foto: Divulgação

Curiosamente o caso tomou uma proporção muito maior do que ele imaginava e acabou "ganhando mais atenção do que deveria", segundo ele.

"A repercussão desse vídeo foi enorme, acho que passou de 30 milhões de visualizações entre sites nacionais e internacionais. O vídeo completo tem uns 25 minutos, escolhi o trecho que postei, porque eu queria que analisassem o conteúdo. Nele eu entrevisto o comandante do avião e demonstro que tentamos comunicação com a luz que estava parada em nossa frente", finaliza o ator.