Roberto Carlos pode perder especial de fim de ano na Globo para Luan Santana

Luan Santana Foto: Divulgação|Globo

Luan Santana vai ganhar um especial de fim de ano na Rede Globo. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o cantor está tão em alta no canal que o núcleo de Ricardo Waddington decidiu homenageá-lo com um programa só para ele.

Nessa semana os diretores responsáveis por essa atração, entre eles Raoni Carneiro - que no ano passado comandou Roberto Carlos - vão decidir o formato e o cenário do especial Luan Santana. Acredita-se que o sertanejo possa ser o substituto natural do Rei na Globo.

E falando em especial, o canal Viva vai reapresentar os especiais de Roberto Carlos que foram ao ar entre 1990 e 1995 como forma de homenagear o cantor que completa 75 anos. O curioso é que em alguns deles a apresentadora Xuxa Meneghel, atualmente na Record, fez participações.

Xuxa, que até então estava banida da Globo, já aparecerá no primeiro deles, de 1990, quando tinha 27 anos. Ela cantou junto com Roberto as músicas Lua de Cristal e Ilariê e fez um dueto na canção Noite Feliz. Todas as cenas onde Xuxa aparecem serão mantidas, nada será cortado, garante o canal Viva.

Assim que Xuxa foi contratada pela Record, reprises do programa Planeta Xuxa, da Globo, estavam previstas de serem colocadas no ar, no entanto, o canal Viva cancelou essa reexibição.

Leia também no E+:

Quiz: relembre as revelações de programas musicais

Novelas brasileiras são exportadas e ganham títulos estranhos; veja exemplos