Roberta Miranda usa camiseta com estampa de seu próprio meme

Cantora postou a foto de seu look no Instagram. O tuíte, que tem mais de 50 mil retuítes, diz: "Fiquei meio atordoada com a notícia.. Olho pro teclado do meu PC... e não sei mais o q dizer... só sentir...". Foto: Reprodução/Instagram

Roberta Miranda foi uma das convidadas do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, na manhã desta terça-feira, 5. A surpresa foi a roupa escolhida: uma blusa com a estampa de seu próprio tuíte. O tuíte em questão teve mais de 50 mil compartilhamentos e é um dos memes mais clássicos da internet.

A própria cantora postou uma foto em seu Instagram mostrando o figurino escolhido. Logo que apareceu no programa, os usuários das redes sociais começaram a comentar a roupa de Miranda, e seu nome já é um dos mais comentados do Twitter Brasil.

Os usuários ainda fizeram piadas quando a cantora citou o nome de Adriane Galisteu e mandou beijo para a apresentadora da BandNews, emissora concorrente da Globo.

Atente para os dizeres !!! Virou meme do #Enem e viral frase de #RobertaMiranda mais de 50 mil retweets Uma foto publicada por Roberta Miranda (@robertamiranda) em Jul 5, 2016 às 6:35 PDT

FIQUEI MEIO ATORDOADA COM A NOTICIA..OLHO PRO TECLADO D MEU PC...E NÃO SEI MAIS O Q DIZER...SÓ SENTIR... — Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) 12 de fevereiro de 2012

queria ter amor proprio igual o da roberta miranda pra faze uma brusinha com algum tweet meu — xiomara (@yoncesf) 5 de julho de 2016

Além de usar uma bela blusa com o próprio Tweet,Roberta Miranda faz propaganda de programa que vai estrear na concorrência.Eu ri. #Encontro — Mariana de Ávila (@mari_deavila) 5 de julho de 2016

ainda não tô bem com a roberta miranda usando brusinha estampada com o tweet mais iconico dela no encontro com a fatinha — satanelson (@geldanas) 5 de julho de 2016