Rihanna está no trailer da última temporada de 'Bates Motel'

No dia da estreia da última temporada da série, cantora completa 29 anos Foto: REUTERS/Paul Hackett

Nesta segunda-feira, 20, estreia a quinta e última temporada de Bates Motel, seriado do canal americano A&E. No mesmo dia, foi lançado um trailer da série em que a cantora Rihanna aparece como Marion Crane, personagem do filme Psicose (1960), de Alfred Hitchcock.

Bates Motel é um spin-off do filme e, por isso, os fãs, tanto da série quanto da cantora, estão ansiosos para ver Rihanna protagonizar a icônica cena do chuveiro.

Junto com a estreia, a cantora comemora seu aniversário de 29 anos. Nas redes sociais, o canal parabenizou a cantora e, agora, atriz.

Assista ao trailer: