'Rick and Morty' é renovada e ganhará 70 novos episódios

O canal Adult Swim renovou a popular série 'Rick and Morty' e encomendou 70 novo episódios da animação Foto: Adult Swim via The New York Times

O canal Adult Swim anunciou na quinta-feira, 10, que renovou a popular animação Rick and Morty encomendando 70 novos episódios da série. Este número é mais que o dobro dos episódios que foram exibidos até agora nas três primeiras temporadas.

Criada por Dan Harmon e Justin Roiland, Rick and Morty traz Rick, um cientista sociopata que obriga seu tímido sobrinho, Morty, a participar de aventuras insanas pelo universo. Nos Estados Unidos, a série foi líder de audiência no Adult Swim em 2017 e é uma das produções mais assistidas na Netflix do Brasil.

No Instagram, Harmon comemorou a renovação com um vídeo divertido em que aparece no chuveiro com Roiland. "Eu não posso mais ficar dividindo o chuveiro com você, Dan. Tenho que voltar a trabalhar. Nós temos que voltar a trabalhar", diz um ensaboado Roiland.

Veja abaixo o vídeo.