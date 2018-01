Ricardo Pereira e Caio Blat assistem juntos à cena de sexo gay em 'Liberdade, Liberdade'

Foto: Reprodução/Instagram

Caio Blat e Ricardo Pereira assistiram juntos à cena de sexo de seus personagens André e Tolentino em Liberdade, Liberdade, na noite dessa terça-feira, 12, com suas respectivas mulheres, Maria Ribeiro e Francisca Pinto.

Os quatro acompanharam o capítulo da novela da Globo junto com o casal de amigos Mateus Solano e Paula Braum.

"Juntos sempre e mais ainda hoje para ver o capítulo de Liberdade, Liberdade", disse Ricardo em seu perfil no Instagram. Mais tarde, após a cena de sexo ter sido exibida, Ricardo voltou a dizer, dessa vez no Twitter: "Gente, estou sem palavras ainda...".

Nas redes sociais, a hashtag #LiberdadeLiberdade chegou ao primeiro lugar nos Trending Topics do Brasil.

Em uma entrevista feita antes da gravação da cena, Ricardo Pereira disse que estava pronto para esse desafio.

"Estou preparado para viver esse personagem seja qual for o seu futuro. Desde o início falei que não poderia estar mais feliz com Tolentino. Fazer uma cena de beijo gay não é um problema. Não há diferença nenhuma em fazer uma cena dessa com um ator ou uma atriz", garantiu Ricardo.

Para se preparar para o personagem, Ricardo conta que reviu o filme O Segredo de Brokeback Mountain. "A gente se prepara para tudo. Tolentino é um homem que está descobrindo algo dentro dele que na época era um crime, nem o conceito em si existia. Ele ainda por cima é um homem da lei, o que cria ainda mais essa barreira, essa luta com o que cresce dentro dele", explicou Ricardo.