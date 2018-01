Repórter não consegue segurar a risada ao entrevistar garotinha; assista

Michelle Sampaio, da TV Vanguarda, entrevista aluna da primeira série de escola estadual Foto: Reprodução/ Facebook Michelle Sampaio

Poderia ser apenas mais um dia de trabalho com uma reportagem sobre o início do período de aulas em uma escola estadual de São José dos Campos. Mas Michelle Sampaio teve dificuldades para conseguir para gravar. A repórter não conseguiu conter as risadas diante de tanta fofura da sua entrevistada, uma aluna da primeira série.

Assista à 'tentativa' de entrevista:

A garotinha está muito animada por poder estudar e diz que seu "sonho se tornou realidade". Ao ser questionada sobre qual sonho seria esse, ela responde: "meu sonho é ter uma escola grande cheia de cadeiras uma na frente da outra".

Em meio a risadas, a entrevistadora pergunta sobre como a aluna está se sentindo. "Adorável", responde de bate-pronto a menina.