Repórter fala palavrão ao vivo na Globo News

Foto: Reprodução / Twitter

Uma falha no retorno da repórter Carolina Cimenti, da Globo News, fez com que um momento no mínimo inusitado fosse ao ar no canal de notícias na tarde desta segunda, 10.

Carolina estava falando diretamente dos Estados Unidos, quando chamou a entrada de uma reportagem com trechos da fala de Donald Trump. O candidato à presidência do país acusava Bill Clinton, ex-presidente e marido de sua rival, Hillary Clinton, de ter maltratado mulheres ao longo de sua carreira, tentando se defender de acusações feitas a si próprio por conta de um vídeo que veio à tona recentemente.

Quando Trump acaba de falar e a imagem retorna à repórter, ela faz uma expressão de decepção e solta: "P*** que pariu".

A imagem volta para o estúdio. Segurando o riso, a apresentadora explica a gafe: "acho que a Carol está sem o nosso retorno de áudio...".

Pouco depois, a situação foi normalizada e perguntou: "A gente ouviu agora o Donald Trump falando durante o debate, conta pra gente sobre a Hillary Clinton, qual foi o tom dela durante o debate?", fazendo com que o programa seguisse normalmente.

O vídeo viralizou nas redes sociais, onde as pessoas estão atribuindo o xingamento da repórter a Trump, e não ao erro técnico. Confira abaixo o vídeo e algumas das reações:

A repórter da GloboNews hahahaha pic.twitter.com/0IQ0tahZiD — Alef de Lima (@limaalef) 10 de outubro de 2016

essa repórter da globo news que soltou um "puta que pariu" depois do discurso do Trump claramente me representa — vinicius (@vizanchetta) 10 de outubro de 2016

Eu sou essa repórter sempre que vejo o Trump KKKKKKKKKKKKKK — Heaven C. Race (@hracewattpad) 10 de outubro de 2016

Repórter da globo news me representou demais. Fico assim vendo entrevistas do Trump, Bolsonaro, Feliciano e companhia — Amanda (@manndyalves_) 10 de outubro de 2016

a repórter falando puta que pariu depois de ouvir mais uma merdona que o donald trump disse é inteiramente eu se eu tivesse no lugar dela — little scorpion (@harleyivex) 10 de outubro de 2016

hoje eu to só a repórter que disse "puta que pariu" após o pronunciamento do trump — troste (@Bieltheloser) 10 de outubro de 2016