Repórter é atingido por raio enquanto fazia previsão do tempo; assista

Jornalista afirmou que faíscas saíram de sua mão após ser atingido pelo raio Foto: tpsdave/Pixabay

Um repórter chinês foi atingido por um raio enquanto fazia a previsão do tempo de fortes chuvas em Dalin, cidade da província nordeste de Liaoning, nesta segunda-feira, 24. As informações são do jornal South China Morning Post.

Lu Xiaodong fazia o boletim ao vivo enquanto segurava um guarda-chuva e o microfone. Em meio à transmissão, o jornalista foi atingido pelo raio, gritou de dor e soltou o guarda-chuva.

Felizmente, ele não teve grandes ferimentos. Em entrevista à Dalian TV, Lu afirmou que viu faíscas saírem de suas mãos e do guarda-chuva do repórter cinematográfico, que também ficou sem grandes machucados.

Internautas chineses recomendaram a Lu ter mais cuidado da próxima vez em que for ao ar livre para fazer a previsão do tempo. "Os raios não vão te perdoar, embora seja um homem do tempo", brincou um dos internautas.

Assista ao momento:

*Com informações da EFE