Repórter assediada por Biel repudia atitude do cantor: 'Ser simpática não é abertura'

Repórter Giulia Pereira foi assediada por Biel Foto: Divulgação/Record

O Programa do Gugu desta quarta-feira, 20, vai veicular uma entrevista com Giulia Pereira, a repórter que foi assediada por Biel durante uma coletiva de imprensa. Ex-empregada do portal IG - ela foi demitida há um mês -, a jornalista contou detalhes do caso e negou que deu abertura para a abordagem do cantor.

"De forma alguma. Eu ser simpática não dá abertura para ele nem para ninguém fazer os comentários que ele fez. De me oferecer beijo, de perguntar se eu queria que ele mostrasse a heterossexualidade dele, de me chamar de gostosa. Não existe isso. Nem em entrevista nem em lugar nenhum", posicionou-se.

Giulia relatou qual foi a reação dela após o ocorrido. "Eu estava muito nervosa. Comecei a tremer, porque na hora você vai deixando passar e tenta ignorar um pouco disso para continuar com o seu trabalho. Mas quando você sai é que cai a ficha. E você começa a perceber os absurdos. E eu peguei um táxi e fui para casa de uma amiga, que é perto de onde foi a entrevista. Como já estava tarde, eu fui para lá direto. Eu cheguei lá já chorando", disse a repórter.

Giulia foi entrevistada por Tathiana Brasil Foto: Divulgação/Record

Durante a entrevista para o Programa do Gugu, a jornalista respondeu por que não decidiu interromper a entrevista com Biel e aproveitou para fazer uma nova revelação sobre o caso.