Renata Banhara desabafa sobre paralisias faciais: 'Tenho vontade de me suicidar'

Renata Banhara concedeu uma entrevista sincera ao Câmera Record, da Record TV, para falar sobre as sequelas das duas paralisias faciais que teve neste ano em decorrência de uma infecção no dente.

Com a aparência afetada, ela falou de sua baixa autoestima no momento, das dores intensas que sente diariamente, do excesso de medicações e também do desespero em ter que lidar com seu caso.

"Eu tenho vontade de me suicidar de dor", disse a modelo, que segue com tratamento intensivo para aplacar as dores. "Cheguei a tomar 60 remédios por dia, hoje estou, como dizem os médicos, desmamando, estou tomando uma quantidade menor, estou conseguindo reduzir, porque eu estou em melhora, mas não vamos parar nunca, porque enquanto eu estiver tendo esses repentes, essas reações, não se tem previsão de parar".

Conhecida por protagonizar diversos ensaios nua e também por seus envolvimentos amorosos com artistas, como Marquinhos, do Exaltasamba, e Frank Aguiar, ela apareceu durante anos nas listas das mulheres mais sexy do Brasil. Hoje em dia ela evita se expor, por conta de sua condição atual.

"Eu estou doente, eu tenho as dores, eu estou falando com você eu sinto dores, mas eu não queria passar a imagem de coitada. Então logo de manhã antes de você chegar, eu chamei o maquiador, me preparei psicologicamente. Eu não quero que as pessoas me vejam no dia a dia. Por isso eu saí das redes sociais. Eu fico um monstro", disse.

A entrevista completa será exibida pela Record TV neste domingo, 29, às 23h45.