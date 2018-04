Relembre os atores que interpretaram o Super-Homem no cinema e televisão

O ator Dean Cain interpretou o Super-Homem na série 'Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman' (1993-1997), que fez bastante sucesso no Brasil quando foi transmitida pela Globo no final dos anos 1990. Com um enredo mais leve, os 87 episódios da série focaram bastante no romance de Clark Kent com Lois Lane (papel feito por Teri Hatcher) e nas dificuldades do jornalista em esconder sua verdadeira identidade.

Foto: DC Comics/Divulgação