Relembre as entrevistas mais constrangedoras da TV

Em abril de 2015, o ator foi entrevistado por Krishnan, jornalista do Channel 4, do Reino Unido. Na reta final de uma entrevista sobre trabalhos recentes de Robert no cinema, Krishnan gastou quase um minuto 'dando voltas' para tentar perguntar sobre a vida pessoal do ator, especialmente sobre seu envolvimento com drogas. 'Me desculpe, o que estamos fazendo? Tchau!', disse Robert, ao levantar-se, encerrando a entrevista



Foto: Mario Anzuoni / Reuters | Instagram / @krishgm