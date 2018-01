Regina Volpato fala sobre cabelo: 'Por que só o liso é bonito?'

A apresentadora Regina Volpato Foto: Reprodução de 'Mulheres' (2018) / TV Gazeta

A apresentadora Regina Volpato chamou atenção de parte do público ao apresentar o Mulheres com seu cabelo natural, que é ondulado. Ela iniciou o programa da última terça-feira, 9, falando sobre o tema: "Assumir meu cabelo assim foi libertador, foi uma conquista".

"Sabe uma coisa que me chamou atenção e me fez refletir? Os comentários a respeito do meu cabelo. E vou falar uma coisa: eu entendo. Tanto as pessoas que elogiaram, quanto as que não gostaram muito. Quando a gente vê uma coisa sempre do mesmo jeito, passa a ser o 'certo'. E tudo que for diferente desse jeito 'certo', causa uma estranheza", iniciou.

Em seguida, ela contou que sempre usou cabelo crespo em sua vida pessoal, mas fazia escova quando estava em compromisso profissionais: "Ocorre que, já há algum tempo, eu resolvi ficar em paz comigo e me aceitar. Aceitar o meu jeito, meu corpo, meu cabelo. E olha, te garanto: a vida depois disso ficou muito mais leve, depois que me libertei."

"Por que não usar o meu cabelo como ele é? Por que ceder à pressão e tentar ser diferente do que eu sou? O que há de errado em ser eu mesma? Por que só o liso que é bonito e permitido?", questionou.

Por fim, concluiu: "Nada contra as lisas, pelo amor de Deus! Mas acho que nós mulheres temos que nos libertar e sermos lindas do jeito que somos! A vida pode e deve ser mais leve e mais simples, independente do cabelo, forma física, cor da pele, orientação sexual. A aceitação começa por mim mesma."

Assista ao momento abaixo:

Veja também: Personalidades que ficam ainda mais lindas com seus cachos