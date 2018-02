Regina Volpato celebra permanência no 'Mulheres': 'Privilégio'

Regina Volpato à frente do 'Mulheres' Foto: Reprodução de cena de 'Mulheres' (2018) / TV Gazeta

A apresentadora Regina Volpato comemorou a sua oficialização como apresentadora titular do Mulheres, da TV Gazeta.

"Amo esse programa assim como muitos e muitas telespectadoras e telespectadores amam o Mulheres. Esse programa é um ícone e para mim é um privilégio estar aqui. Tenho certeza que a gente vai dar conta desse recado, eu estou preparada", afirmou durante o programa da última terça-feira, 6.

"Eu preciso dizer que tudo que está acontecendo de legal na minha vida é um pouco mérito do meu esforço, mas é muito mais porque toda essa equipe me deu a mão, me compreendeu, me acolheu. A equipe que está aqui, a equipe que está no switch, a produção, toda essa emissora me recebeu de braços abertos, e se não fosse essa colaboração, essa cooperação, essa parceria, eu não estaria aqui hoje com a segurança que estou", complementou.