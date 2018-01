Regina consegue fugir da mansão em 'Cúmplices de um Resgate'

Regina consegue fugir da mansão

Segunda-feira, 25 de julho

Marina, Ofélio e Laura deixam Regina amarrada na sala da mansão até que ela revele aonde está Isabela. A vilã grita ainda mais após Laura jogar agua em seu rosto. Regina diz que não dirá nada e que Isabela irá passar frio e fome até apodrecer. Irritada, Marina lhe dá uma bofetada. Regina sorri de toda a situação e debocha dos três. Otávio diz para Raul que acha que Regina pode estar envolvida com seu acidente. Os cúmplices chegam na mansão e usam Tumtum para fazer Regina revelar aonde está Isabela. Otávio conta para o médico que está desconfiado de que Isabela e Manuela sejam gêmeas. Raul diz que fará um exame de DNA para descobrir a verdade. Pedro afirma para Fiorina que irá se casar com Helena. Regina consegue se soltar e fugir. Otávio faz perguntas especificas para Rebeca sobre o nascimento de Manuela.

Regina vai até o vilarejo procurar por Manuela

Terça-feira, 26 de julho

Omar diz para a mãe que sente vergonha dela. Otávio vai atrás do paradeiro da enfermeira Marta Lobo, que fez o parto de Manuela. Safira diz para Arthur que a gravadora sofreu um rombo financeiro ainda maior do que suspeitavam e que Geraldo desviava o dinheiro dos impostos para uma conta no exterior. Safira alerta Arthur para tomar cuidado com Regina, pois acredita que ela tenha continuado com os desvios. Nina e Fiorina tentam estragar o pedido de casamento de Pedro para Helena. Regina vai até o vilarejo. O Padre vai atrás das crianças e diz estar preocupado pois uma mulher chama Regina esteve perguntando por Manuela e Rebeca.

Manuela se esconde de Regina

Quarta-feira, 27 de julho

As crianças decidem esconder Manuela enquanto o padre Lutero vai chamar a polícia. Manuela sugere que falem com Regina antes da polícia para tentar descobrir aonde está Isabela. Pedro pede Helena em casamento e ela aceita, emocionada. Tumtum aparece no cativeiro, consegue roer as cordas e soltar Isabela. As crianças conseguem capturar Regina com uma armadilha. Porém, Regina consegue fugir mais uma vez. Otávio encontra a enfermeira Marta Lobo.

Enfermeira revela que Rebeca teve filhas gêmeas

Quinta-feira, 28 de julho

O Padre avisa a polícia que Regina conseguiu fugir. Isabela pensa em enviar um bilhete com Tumtum para avisar aonde está. Marina, Laura e Ofélio revelam para Raul tudo o que Regina fez durante esse tempo todo. A enfermeira Marta Lobo revela toda a verdade para Otávio e diz que Rebeca teve filhas gêmeas, mas que o médico tinha um acordo com uma pessoa e enganou Rebeca durante toda gestação, lhe fazendo pensar estar grávida apenas de uma criança. Raul também fica sabendo da verdade através de Marina e liga para Otávio para contar a verdade. Tomas suborna Flora para que ela passe informações sobre o que acontece na On-Enterprise para ele. Manuela revela para Rebeca que Regina é responsável pelo seu sequestro.

Regina sofre acidente de carro

Sexta-feira, 29 de julho

Rebeca liga para Otávio e conta que já sabe que Regina sequestrou sua filha. Otávio ficou sabendo disso a pouco tempo e que está atrás de Regina. Rebeca fica preocupada com Otávio, pois conclui que o acidente dele foi provocado por Regina. Otávio encontra Regina na mansão e diz que já sabe toda a verdade. Regina consegue fugir de carro e Otávio tenta perseguir a megera. Regina vai até o cativeiro para pegar Isabela. As duas lutam. Isabela dá uma bofetada em Regina, que surta e enforca a garota até ela desmaiar. Regina arrasta Isabela para outro lugar. Isabela consegue sair do carro de Regina e Otávio lhe dá cobertura. Os dois seguem Regina de carro. Lutero diz para Fiorina que irá deixar de ser padre. Fiorina desmaia. Regina se descuida na curva e seu carro cai de um morro e explode.