Record vai exibir 'Game of Thrones' gospel ainda neste ano

Juan Pablo Di Pace interpreta Jesus Cristo em série bíblica Foto: Reprodução/NBC

A Record vai exibir no último trimestre deste ano a minissérie A.D. The Bible Continues, que em tradução literal significa 'Depois de Cristo - A Bíblia Continua'.

Segundo o site Notícias da TV, a produção bíblica - exibida nos Estados Unidos pela NBC - foi apelidada pelos jornalistas de 'Game of Thrones de Cristo' por causa das semelhanças de figurino, fotografia e até de personagens e tramas.

Na Record, a produção vai 'tapar buraco' no horário de shows, que no ano passado era preenchido por A Fazenda e que nesse ano seria do Troca de Família, mas os planos da emissora para um novo reality show foram adiados.

O personagem central da série é vivido pelo ator argentino Juan Pablo Di Pace, e mostra o nascimento do cristianismo e a perseguição aos cristãos após a ressurreição.

Lançada em 2015, a série fez sucesso nos Estados Unidos e traz personagens importantes como o apóstolo Pedro, Maria (mãe de Jesus), apóstolo João, Pôncio Pilatos, Caifás, Maria Madalena e Saulo de Tarso (que depois viraria apóstolo Paulo).