Record TV estreia telejornal voltado à grande São Paulo

Carla Cecato no estúdio do 'SP Record' Foto: Edu Moraes / Record TV

A Record TV está lançando um novo telejornal em sua grade, o SP Record, que contará com apresentação da jornalista Carla Cecato. Como o nome indica, o foco será a cidade de São Paulo, e contará com informações ao vivo e câmeras pela cidade para monitoramento de trânsito no horário de pico.

"O público poderá interagir ao vivo com o jornal e teremos serviço através de matérias que mostrem o problema da população, e também a solução", diz a apresentadora.

As reportagens devem ficar a cargo de Gabriela França, Lamartine Cortes e Angélica SAttler, com previsão do tempo de Lidiane Shayuri.

O telejornal irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h.

