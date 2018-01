Record TV confunde videogame com teste para motorista de Donald Trump 

. Foto: Reprodução/ Record TV

No Balanço Geral da última sexta-feira, 3, a produção do programa cometeu um erro durante uma reportagem sobre a escolha do motorista de Donald Trump. Na hora de mostrar o vídeo do teste, eles passaram um trecho de um gameplay, ou seja, uma gravação de um videogame.

O jogo que entrou no ar em vez do teste real foi o Forza 6, para o Xbox One, que tem gráficos muito bons, o que faz com que ele se pareça muito com a realidade. Reinaldo Gottino, apresentador do programa, também parece não ter reparado no erro.

Procurada pelo E+, a assessoria do programa disse que ainda não tem posição sobre o assunto.

Assista ao vídeo:

MANO A RECORD FEZ UM VÍDEO MOSTRANDO COMO SERIA O TESTE PRA SER PILOTO DO PRESIDENTE DOS EUA MAS É UM GAMEPLAY DE FORZA 6 pic.twitter.com/pty7K6Mv0G — xeno (@xenofonte) 7 de fevereiro de 2017

A reportagem original chegou a ser publicada no perfil oficial e verificado do Balanço Geral no YouTube, mas, após a repercussão, foi tirada do ar e não está mais acessível ao público.