Record não renova contrato com namorado de Xuxa

O ator e cantor Junno Andrade não teve o contrato renovado com a Record Foto: Divulgação|Record

Junno Andrade, o namorado de Xuxa, perdeu seu contrato com a Record. O ator e cantor, que participou da novela ainda inédita Escrava Mãe, não teve seu contrato renovado pela emissora paulista, garante o colunista Leo Dias.

A novela, que já teve sua data de estreia alterada três vezes, deverá entrar no ar - caso não sofra nenhuma outra alteração - no dia 16 de maio.

Enquanto não é contratado por outra emissora - alguns atores não podem firmar vínculo com outras TV's até o início da novela na Record - Junno tem atuado nos bastidores do programa de sua amada. Segundo o colunista Daniel Castro, ele estaria editando a versão final do programa de Xuxa para evitar que trechos onde ela não aparece muito bem sejam levados ao ar.

A chamada "censura do amor" tem acontecido toda semana depois que a equipe do diretor Ignacio Coqueiro faz algumas alterações no programa.

Ainda de acordo com o colunista, Junno pede para que os editores cortem imagens onde Xuxa não parece muito simpática ou não está tão bonita. Como é um pouco complicado alterar isso, os editores, na maioria das vezes, têm que optar por imagens de convidados do programa ou até mesmo da plateia.

