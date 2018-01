Record está com medo de mudar Xuxa para os sábados à tarde

Xuxa é muito ligada à mãe, Dona Alda, que sofre de Mal de Parkinson em estágio avançado. Foto: Reprodução/Record

A direção da Rede Record não tem certeza sobre mudar o horário de Xuxa Meneghel para os sábados à tarde.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do jornal Diário de S. Paulo, os diretores do canal acreditam que transferir Xuxa de horário não vai salvar sua audiência. A apresentadora, no entato, acredita que só mesmo uma mudança de horário poderia trazer sua audiência de volta.

Não é somente a troca do dia de exibição do programa que está em discussão. O conteúdo do programa também deve mudar. A Record estuda essa possibilidade com muita atenção por um motivo simples: a emissora sabe que a apresentadora está limitada por conta da saúde delicada de sua mãe, Dona Alda, que tem 79 anos e sofre de Mal de Parkinson em estágio avançado.

Xuxa é muito ligada à mãe, e executivos da Record temem que este não seja o melhor momento para exigir o máximo da loira. Algumas pessoas apostam que a apresentadora sofre para conseguir Ibope por conta da falta de uma identidade no programa.