Record corta todos os palavrões ditos por Fábio Porchat

A Record estaria disposta a aceitar todos os tipos de convidados no programa de Fábio Porchat, no entanto, existe uma ordem máxima para não se tolaterar palavrôes durante as entrevistas.

O humorista, conhecido pelo seu jeito irreverente de ser, estaria sendo vigiado para não falar palavrôes, garante o colunista Flávio Ricco, do UOL.

E para evitar que nada de errado vá para o ar, existe a ordem da direção da emissora para colocar o efeito sonoro do 'PI' todas as vezes que for necessário, sejam em palavrões mais ou menos elevados.