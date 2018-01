Record corre para renovar com Geraldo Luís após rumores de mudança para o SBT

Apresentador foi suspenso do seu próprio programa em abril deste ano. Foto: Divulgação|Record

Os diretores da Rede Record estariam preocupados com os rumores de que Geraldo Luís poderia deixar a emissora de Edir Macedo para ir para o SBT.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do jornal Diário de S.Paulo, depois dos boatos que surgiram a respeito da possível troca de emissora, a Record começou a correr para tentar renovar o contrato com Geraldo, uma vez que ele é parte importante na programação do canal.

Geraldo Luís foi chamado de volta para apresentar o Domingo Show por conta do medo que os diretores do canal tiveram dele assinar contrato com o SBT e passar a ser um concorrente na audiência.

O apresentador, que até então estava na geladeira da Record, vinha negociando com Silvio Santos um programa aos sábados e o dono do SBT teria se mostrado disposto a pagar a multa de R$ 1,5 milhão para tê-lo em seu canal.