Reality show vai reunir as pessoas mais 'plastificadas' do mundo

O reality 'Plastics of Hollywood' reúne as 12 pessoas mais 'plastificadas' do mundo. Foto: Youtube.com/CatersNewsAgency

Um novo reality show norte-americano promete "não ser fácil", segundo os próprios produtores. Em vez de seguir a vida das Kardashians ou unir solteiros, o Plastics of Hollywood vai reunir as 12 pessoas mais 'plastificadas' do mundo, com dois brasileiros entre elas.

Além de terem em comum o corpo alterado para ficarem parecidos com alguma celebridade, boneco ou - claro - um extraterrestre, os participantes já gastaram mais de US$ 3 milhões em cirurgias e procedimentos estéticos.

O programa foi idealizado pela empresária Marcela Iglesias, cuja agência de modelos em Los Angeles é a primeira do mundo para 'humanos modificados'. Ela, inclusive, tem alterações físicas.

Assista à apresentação do programa (em inglês) abaixo:

"Eles são muito competitivos entre si, então eu tenho que tentar mantê-los na linha e garantir que as coisas não fiquem loucas", disse Marcela em entrevista ao Daily Mail.

Entre os participantes, estão os brasileiros Rodrigo Alves e Mauricio Galdi, conhecidos como 'Kens Humanos'. Juntos, eles já fizeram mais de 60 cirurgias. Outro que é parecido com o boneco e participará do reality é o americano Justin Jedlica. De inusitado, Vinny Ohh é um jovem de 22 anos que fez plásticas para ficar parecido com um extraterrestre.

O programa estreia em breve no Youtube.