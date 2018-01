Reality é suspenso após denúncia de sexo sem consentimento

'Bachelor in Paradise' parou de ser produzido temporariamente após supostas denúncias de sexo sem consentimento entre dois participantes. Foto: Cena de abertura do 'Bachelor in Paradise'/ABC

O reality show americano Bachelor in Paradise, uma continuação dos realities The Bachelor e The Bachelorette, parou de ser produzido por problemas de 'má-conduta'. O reality é produzido pela Warner Bros. e transmitido na ABC.

"Nós ficamos sabendo de alegações de má-conduta no set de Bachelor in Paradise no México", disse a Warner Bros. num comunicado. "Nós suspendemos a produção e estamos conduzindo uma investigação dessas denúncias. Assim que a investigação estiver concluída, nós vamos tomar as atitudes apropriadas", completou.

De acordo com a revista People, um produtor viu um encontro sexual entre dois membros do elenco que estavam bêbados e, portanto, uma das partes poderia não ter consentido conscientemente com o ato. Não se sabe se as acusações foram feitas por um dos membros envolvidos, e a Warner Bros. não comentou o assunto.

"É uma situação muito difícil e complicada que envolve dois participantes. O programa realmente valoriza o princípio de consentimento, e parece que, neste caso, o fato ocorreu sem o devido consentimento. Há muitas questões a serem respondidas ainda, e muitas pessoas que precisam contar suas histórias completas, e os produtores e as autoridades querem garantir que isso seja feito. No geral, todos querem a segurança e bem-estar, mental e física, de todas as partes envolvidas", disse uma fonte próxima ao reality à People.

A primeira edição de Bachelor in Paradise estreou em 2014, e envolve um número não definido ex-participantes do The Bachelor e do The Bachelorette, nos quais um participante busca sua 'alma gêmea' . Os participantes são confinados numa casa de praia no México e o objetivo é que eles encontrem um namorado na casa. A cada semana, uma pessoa deixa o programa e, ao longo do reality, vão entrando novas pessoas também.