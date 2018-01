Rafa Brites manda recado surpresa para Andreoli no ‘Encontro’

. Foto: Reprodução/ Rede Globo

No Encontro desta sexta-feira, 20, Felipe Andreoli foi surpreendido com um recado emocionante. Ana Furtado, que está ao lado dele no comando do programa durante as férias de Fátima Bernardes, anunciou que ouviriam um recado da apresentadora, mas, na verdade, sua esposa, Rafa Brites apareceu no telão.

“Sei que essas três semanas no Encontro foram muito divertidas. Assisti todos os dias. Mas, agora, está na hora de vir pra casa porque temos outro encontro marcado. Bem marcadinho, já!”, disse, em referência ao filho que espera com Andreoli, Rocco.

"Ele te esperou, ouviu o papai, está quietinho aqui só esperando você chegar! Tenho o maior orgulho do pai que você é e exemplo de homem que será para nosso filho. Volta logo, tá?! Estou te esperando! Gente, liberem ele aí!" Emocionado, Felipe brincou que sairia do programa naquele momento para pegar um avião e encontrar mulher.