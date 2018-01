Racismo no 'Domingão'? Nelson Freitas e Claudia Raia recebem críticas nas redes sociais

Nelson Freitas 'pintou' o rosto de preto para interpretar James Brown Foto: Carol Caminha / Gshow

No último domingo, 2, ocorreu a final do Show do Famosos, no Domingão no Faustão. Nelson Freitas optou por interpretar James Brown em sua apresentação e recebeu muitos elogios dos jurados.

No entanto, nas redes sociais, a caracterização do humorista gerou críticas: Freitas está sendo acusado de fazer 'blackface', ou seja, de se pintar de negro. Ao comentar a apresentação, o ator falou que "queria ser 'negão'", como James Brown. A frase e a 'maquiagem' foram julgadas como racistas por alguns espectadores do Domingão.

Diversos internautas também avaliaram que houve preconceito racial da parte de Claudia Raia. "Eu queria ser 'negona' também! Eu vim só com a bunda de negona, com o resto não vim. Eu queria ser 'nega', eu amo a música soul, a black music", disse a atriz, ao elogiar Nelson Freitas.

Veja as reações do público nas redes sociais:

Claudia Raia alisa cabelo e fez rinoplastia aí diz q quer ser negona Se vc fosse negra n teria tido nem espaço na TV, moça. #ShowDosFamosos — Insta: @danybarreto_ (@DanyBarretto) 2 de julho de 2017

claudia raia: "queria ser negona, so vim com bunda de negona" nelson freitas: "e eu queria ser negao"#showdosfamosos pic.twitter.com/P94iGUe850 — SHARLEi (@amanteobscena) 2 de julho de 2017

já não basta um cara se pintar de negro, a Claudia Raia fala q queria ser negra mas só veio com "bunda de negona" pic.twitter.com/G1fCZ5eAoL — ygu thunderfuck (@yg0rs) 2 de julho de 2017

claudia raia soltou um "eu queria uma negona" tô esperando como a internet vai reagir com isso. Que os jogos comecem #ShowDosFamosos pic.twitter.com/2SFfAeobGS — Érida Knowles (@erida_maria) 2 de julho de 2017

Nelson Freitas de Black Face Ok, vou ignorar "Eu queria ser negão" Ele não tá falando isso... Claudia Raia: "Eu queria ser negona" pic.twitter.com/EVFw3GILTf — IGOT BTS (@nygmaxx) 2 de julho de 2017

O E+ tentou contato com a Globo e aguarda o posicionamento da emissora.