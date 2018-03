'Quero que me vejam como a nova Palmirinha!', diz Drag Queen que apresenta programa culinário

Personagem estrela a websérie Tempero Drag Foto: Reprodução / YouTube

Parodiando grandes apresentadoras do mundo culinário, como Palmirinha, Ana Maria Braga e Palmirinha, a drag queen Rita Von Hunty apresenta a websérie Tempero Drag, que pode ser conferida a qualquer hora no YouTube.

O programa é embalado pelo bom humor da apresentadora e seus convidados, que costumam escolher nomes engraçados para as receitas realizadas, todas elas vegetarianas, além de fazerem outras brincadeiras ao longo dos vídeos.

Entre as participações da próxima temporada estão a ilustríssima Mamma Bruschetta, do Mulheres, Regina Volpato, ex-apresentadora do Casos de Família, e April Carrión, participante da 6ª temporada do reality Rupaul's Drag Race.

Além de Drag Queen, Guilherme Terreri é ator, cursa a faculdade de letras e é professor de inglês. Sua personagem é inspirada na atriz Rita Hayworth e na dançarina Dita Von Teese.

"Quero substituir a Bela Gil, e que as pessoas me vejam como a nova Palmirinha!", almeja.

