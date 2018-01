'Quero lasanha': Paródia de 'Deu Onda' faz sucesso na internet

. Foto: Reprodução / YouTube @Rafinha Sanchez TV

Com toda a certeza você já ouviu (mesmo que involuntariamente) a música Deu Onda, do MC G15, o grande sucesso deste início de ano. Aos que gostam do funk e para os que não gostam, também, uma boa pedida é conferir a paródia feita pelo Youtuber Rafinha Sanchez.

No lugar da letra original, uma canção sobre um rapaz que não consegue entrar numa dieta e nem buscar uma alimentação para ter seu corpo definido. O bem-humorado vídeo também traz hilárias atuações e dancinhas. Ah, e em vez do refrão pouco ortodoxo, a música diz: "Que vontade de pavê / Eu gosto de comer, fazer o que? / Quero Lasanha".

O vídeo já teve mais de meio milhão de visualizações em menos de um dia. Veja abaixo: