Público vê indireta para Michel Temer em cena de 'Novo Mundo'

Pedro (Caio Castro) e Leopoldina (Letícia Colin) protagonizaram o diálogo Foto: Globo/João Miguel Júnior/Divulgação

O capítulo de quarta-feira, 30, da novela da Globo Novo Mundo gerou especulações nas redes sociais. Diversos espectadores acreditam que uma conversa entre os personagens Leopoldina (Letícia Colin) e Dom Pedro (Caio Castro) contenha uma indireta para o presidente Michel Temer.

Ao defender a independência do País, Leopoldina diz: "Sempre tive medo da independência, mas agora é hora de olhar para a frente. Basta de temer! Precisamos inaugurar um novo tempo para o Brasil."

Dom Pedro, então, enfatiza: "Tens razão, meu amor. Chega de temer", com a pronúncia mais parecida com o nome do presidente do que com o verbo.

A cena virou assunto nas redes sociais e chegou a ser publicada em forma de gif (pequeno vídeo sem som) até mesmo no Twitter oficial da emissora. Assista e veja algumas reações:

Isso aí, fora temer — b a ba (@babizoca_) 30 de agosto de 2017

temer????? duplo sentido???? rsrs — j m n (@marcelino_ze) 30 de agosto de 2017

Basta de Temer. Queremos Fufuca. — Socialista Fabiano (@socialistafabio) 30 de agosto de 2017

Mais uma vez a novela da independência fala sobre o brasil atual: Basta de temer! #NovoMundo — Francisco Nunes (@franciscoreisjr) 30 de agosto de 2017

