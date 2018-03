Próxima temporada de 'Stranger Things' seguirá modelo de 'Harry Potter'

Foto: Reprodução / YouTube

A série Stranger Things, produzida pelo Netflix, deve adotar um sistema de temporadas semelhante ao que foi feito nos filmes de Harry Potter, com anos se passando na trama para acompanhar o desenvolvimento dos atores na vida real. Isso por conta do fato de que boa parte do elenco é composta por atores-mirins, que passam por grandes mudanças em seus corpos em curtos períodos de tempo.

"Você tem que fazer algo meio Harry Potter. É preciso pular um ano. Porque é como Gaten, sua voz já engrossou um pouco, ao ponto que não conseguimos sequer fazer ADR com ele. Tivemos que afiná-la. Ele está crescido. Então nós iremos pular um ano. Eles serão um ano mais velhos, e todas suas mudanças acompanharão. Nós temos que levar isso em conta neste tipo de produção", revelou Matt Duffer, um dos produtores da série, em entrevista ao site IGN.