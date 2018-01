Provocados por internauta, Paola Carosella e Henrique Fogaça negam affair

Os chefs Henrique Fogaça e Paola Carosella. Foto: Nilton Fukuda / Estadão

Os chefs Paola Carosella e Henrique Fogaça, do reality show gastronômico MasterChef, da Band, responderam com bom humor nesta terça-feira, 12, durante edição especial do programa, a uma mensagem de uma internauta que insinuava que já era tempo de os dois assumirem o relacionamento.

“Assumir o quê?”, disse Paola, entre assustada e surpresa. “O que que você quer que a gente assuma?”, continuou ela. “Eu amo ele profundamente, muito, não do jeito que você acha.”

Logo depois, foi a vez de Fogaça negar o suposto affair. “Assumir o quê?”, disse ele, repetindo Paola. “Eu não sei de onde vocês tiram isso aí, que eu tenho caso com a Paola. Cê é louco. Vai, vai, vai para o inferno, vai, rapaz!”, respondeu ele, elevando o tom, mas levando na esportiva.

A manifestação sobre a mensagem no mínimo inusitada ocorreu durante a edição do programa chamada de A Reunião, que contou com os participantes mais marcantes do MasterChef das últimas duas temporadas. Apenas 8 participantes do total de 38 que passaram pelo reality nas duas últimas edições do programa foram convidados.