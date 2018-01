Protagonista de Os Dez Mandamentos quer retomar carreira internacional após o fim da novela

Giselle Itié já tem metas bem definidas após encerrar o cilco de Zípora, sua personagem em Os Dez Mandamentos - Nova Temporada, que estreia nesta segunda-feira, dia 4, na Record: voltar a investir em trabalhos fora do Brasil.

Em 2010, ela fez sua estreia em Hollywood no filme Os Mercenários e atuou ao lado de monstros do cinema de ação, como Sylvester Stallone, Jason Statham e Jet Li. Dois anos depois, fez uma participação em Na Estrada, filme de Walter Salles estrelado por Kristen Stewart, e protagonizou o chileno Caleuche: O Chamado do Mar. A empreitada plo cinema estrangeiro parou por aí. Segundo a atriz, por problemas pessoais.

"Passei por um momento de transição, minha vida pessoal estava muito tumultuada", diz ao E+, sem entrar em detalhes. "Foi uma transformação que me deixou mais enraizada no Brasil e focada em minha vida pessoal. Mas agora, em 2016, estou voltando a dar atenção à minha vida profissional e quero outros desafios além das novelas, como o teatro e o cinema. Esse é o momento de me arriscar e atuar fora do Brasil está dentro dos meus planos", acrescenta.

Giselle itié interpreta Zípora na novela Os Dez Mandamentos, da Record Foto: Munir Chatack|Rede Record

Após uma sequência de trabalhos coadjuvantes na Globo, ela deixou a antiga emissora para ser protagonista na Record, em 2009, na novela Bela, a Feia, um dos grandes sucessos recentes da emissora, que chegou a ficar em primeiro lugar no Ibope em algumas ocasiões. Na nova casa, ficou cinco anos com papéis pouco expressivos até surgir Zípora, protagonista feminina de Os Dez Mandamentos.

"A Record sempre foi muito parceira e me deixou muito à vontade em relação à minha carreira. Pude fazer coisas das quais eu me orgulho", conta.

O retorno de Zípora

Diante dos bons resultados obtidos em 2015, a Record deu sobrevida à novela Os Dez Mandamentos e lança nesta segunda-feira, dia 4 de abril, a segunda temporada da novela de Vivian de Oliveira. Giselle Itié retorna à tela na pele de Zípora, mulher de Moisés (Guilherme Winter), personagem central da trama.

"É uma mulher muito forte, do tipo mulher-macho, bastante viril. Na segunda fase ela estará menos bruta e reativa, e mais serena e espiritualizada", explica a atriz. "O nascimento dos filhos a faz se sentir mais responsável. Ela é esposa de Moisés e sabe que precisa servir de exemplo para as demais mulheres. Logo no capítulo de estreia, ela mostrará sua insegurança em ser a mulher de um homem tão importante", acrescenta.

Giselle estará presente em toda a nova temporada e deve se despedir de Zípora somente em A Terra Prometida, novela bíblica que substituirá Os Dez Mandamentos. Ao chegar nesta etapa, passará por um processo de envelhecimento, fato inédito em sua carreira. No entanto, o que a incomoda é a caracterização de Guilherme Winter em Moisés. O ator é seu namorado na vida real.

"A barba dele me pinica demais. É postiça, mas muito detalhista, é como se cada pelo fosse aplicado individualmente. As cenas de beijo são bastante complicadas, porque sempre termino cheia de pelos na boca. Prefiro beijá-lo fora de cena, sem a barba (risos)", admite.