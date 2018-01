Promovida, Aline Prado é a nova apresentadora do 'Vídeo Show'

Foto: Reprodução|TV Globo

Desde a saída de Mônica Iozzi do comando do Vídeo Show, em fevereiro deste ano, os executivos da TV Globo vêm sofrendo para alavancar o vespertino. A solução encontrada pela direção da emissora foi fazer uma espécie de revezamento de apresentadores. Já passaram pela bancada Joaquim Lopes, Giovanna Ewbank, Maíra Charken, Otaviano Costa, Rafael Cortez e Susana Vieira. Mas a grande novidade entre os apresentadores é a recente promoção da repórter Aline Prado.

Vale lembrar que, diferentemente de outras apostas, essa é a primeira vez que um negro assume, fixamente, a bancada do programa. Já houve casos de repórteres negros, a exemplo de Zezeh Barbosa, serem encarregados de apresentar a atração, mas sempre temporariamente. Antes de se juntar à equipe do Vídeo Show, Aline Prado já havia passado pela TV Brasil, Globonews e pela reportagem do programa Encontro com Fátima Bernardes.

