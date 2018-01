Programas que mostram que o brasileiro gosta mesmo é de 'barraco'

É legal ver as amizades sendo criadas, romances surgindo, a estratégia de cada participante... Mas o que agrada ao público mesmo são os barracos. Quem não se lembra da participante Tina, na 2ª edição do programa? Ao discutir com outros participantes por conta de um boné, ela resolveu espalhar as roupas de todos pelo quarto inteiro. Quando descobriram, pegaram a mala com todas as suas roupas e jogaram na piscina.



Foto: Renato Rocha Miranda / Rede Globo