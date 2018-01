'Programa Silvio Santos' exibe paródia de filme ironizando a Globo

Sinal do SBT, de Silvio Santos, bem como de Record e Rede TV!, deixará de ser transmitido pela TV paga em SP após esta quarta-feira, 29 Foto: Lourival Ribeiro/SBT

No último domingo, 19, o Programa Silvio Santos exibiu um vídeo ironizando a TV Globo: uma cena do filme A Queda, que fala sobre os últimos anos de Afolf Hitler, com legendas falando da queda de audiência da emissora concorrente do SBT. A sátira é intitulada A Queda - As Últimas Horas da Globo.

Silvio riu muito durante a exibição do vídeo, que circula na internet há mais de cinco anos. "Senhor Marinho, A Record Internacional está invadindo a Europa. No Brasil, durante a semana estamos perdendo o ibope na parte da manhã", começa a paródia.

O vídeo continua brincando com as médias de audiência dos programas da Globo, enquanto fala do crescimento de programas concorrentes, como A Fazenda. Depois que o vídeo terminou, Silvio comentou com seu assistente que havia muito material deste tipo na internet.

"Pode trazer, é engraçado. O redator ou o criador desse filminho é muito bom, deve ser da Globo, do SBT, não é possível, ele deve ter emprego como humorista, porque é muito engraçado", disse o apresentador. Depois, o programa exibiu mais uma paródia com a mesma cena do filme, só que falando sobre a vitória da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014.

O programa pode ser assistido neste link.