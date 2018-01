Programa 'Mais Você' comete gafe e mostra rosto por trás de Louro José

Ana Maria e Louro José Foto: Reprodução/GShow

Na edição do Mais Você' desta quarta-feira, 18, enquanto Ana Maria Braga conversava com Louro José em frente às câmeras, o rosto do homem que interpreta o mascote, Tom Veiga, foi revelado.

O intérprete apareceu rapidamente, por um descuido do câmera man, que queria mostrar um dos cachorros que estavam no estúdio, já que o programa falou sobre animais. O cachorro estava bem ao lado do Louro.

Neste momento, a apresentadora disse "ô, ô", num alerta para quem estava filmando, e em seguida continuou a conversa. Porém, mesmo que tenha sido rápido, a gafe repercutiu amplamente nas redes sociais e foi motivo de piadas.

Louro José n resiste a Lava Jato e é descoberto!!!! — omar santos (@omarvado2203) 18 de maio de 2016

Mostraram a identidade secreta do Louro José,q absurdo,é por isso q esse país não vai pra frente — knightwing (@McSlenderman) 18 de maio de 2016

Louro José é um homem ???? MINHA VIDA FOI UMA MENTIRA — ketlin (@vittiesmagar) 18 de maio de 2016

como assim o louro José é uma pessoa? pic.twitter.com/pE6LC7VPSG — tigraum (@endlessmarcio) 18 de maio de 2016

Nossa que mentira da oposição o louro José é um papagaio todos sabem bando de hater https://t.co/4IKmt0NqKq — Anna Luisa (@anneca_) 18 de maio de 2016

já não tem mais TV Globinho, aí a globo mostra que o Louro José não é de verdade, desilusão demais n dá gente — Robledo Gomes (@RobledoGomes) 18 de maio de 2016

gente no season finale do mais você eles mostram quem é o louro jose???¿?? — ray (@huntmalec) 18 de maio de 2016

Descobri que o Louro José é uma pessoa é a mesma coisa que descobri que a mulher do bordão "senta lá Cláudia" não se chama Cláudia. — Guilherme Beraldo (@sigaberaldo) 18 de maio de 2016

"Globo comete gafe e mostra rosto de Louro José" pic.twitter.com/2yQREuXdS5 — Elisa Lopes (@Lopes_Swan) 18 de maio de 2016

Veja no início do vídeo abaixo o momento em que o rosto por trás de Louro José é revelado: