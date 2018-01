Programa 'Estrelas' terminará em 2018, depois de 12 anos no ar

A TV Globo anunciou que o programa 'Estrelas', apresentado por Angélica, irá terminar em 2018 Foto: Leandro Santana/TV Globo/Divulgação

No ar desde 2006, o programa Estrelas, da TV Globo, chegará ao fim pouco antes do início da Copa do Mundo de 2018. Apresentado por Angélica, a atração é uma das líderes de audiência na emissora aos sábados.

Mesmo assim, a emissora confirmou que a apresentadora já está escalada para um novo projeto que está em andamento e será encabeçado pelo diretor Ricardo Waddington, que dirigiu novelas como Laços de Família e Boogie Oogie, além de programas como Amor & Sexo.

Confira o comunicado que a TV Globo enviou ao E+: “Angélica já está trabalhando no desenvolvimento de um novo projeto, com equipe destacada pelo diretor de gênero Ricardo Waddington. Há 11 anos no ar, líder de audiência na sua faixa horária, com diversas viagens pelo Brasil e pelo mundo, o Estrelas terá sua última temporada em 2018. O programa ficará no ar até a Copa do Mundo, quando dará lugar aos preparativos para o início do Mundial”.