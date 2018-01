'Programa do Porchat' ganha sua primeira chamada; assista

O humorista Fábio Porchat Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

A atração de Fábio Porchat na Rede Record ganhou sua primeira chamada. Ainda sem uma data específica, o vídeo anuncia a estreia para o mês de agosto e brinca com a contratação do humorista. Ele entra em uma reunião de pauta e sugere anúncios promocionais em programas da Rede Globo, até ser informado que ali ele estava em outra emissora. "É por isso que o Faro está me mandando mensagem no Facebook.

Assista abaixo: