'Programa do Jô' recebe Loyola Brandão e Oscar Quiroga

Ignácio de Loyola Brandão e a filha, convidados de Jô Soares Foto: Rede Globo/Divulgação

Os colunistas do Estadão Ignácio de Loyola Brandão e Oscar Quiroga, do C2, são convidados de Jô Soares nesta segunda-feira, 13. No 'Programa do Jô', Loyola Brandão vai contar a história de quando ganhou uma nota 10 na escola ao tentar enrolar um professor em uma prova para passar de ano: "Vá embora, Ignácio, que o teu mundo é o da imaginação". Filha do cronista, a cantora Rita Gullo também estará presente e vai apresentar músicas com base nas histórias da vida do pai.

Já Quiroga vai comentar sua decisão profissional exótica. "Ninguém em são juízo diz que vai ser astrólogo quando crescer. Vim da Argentina em 1978, tinha feito medicina e aí fiz estudos ocultistas quando estava na metade do curso de psicologia", explicou. Jô ainda vai contar a história da vez em que um homem que se dizia o Quiroga ligou em sua casa e se ofereceu a fazer o mapa astral do apresentador.