Produtora australiana é lembrada no 'In Memoriam' do Oscar - mas ela está viva

Muitos sequer perceberam, mas o Oscar cometeu outra grande gafe na cerimônia realizada na noite de domingo, 26: mostrou a produtora australiana no In Memoriam. O 'problema' é que ela está viva!

Entre os artistas, diretores e produtores que morreram nos últimos meses foram lembrados no tradicional In Memoriam. O nome da figurinista Janet Patterson, morta em outubro de 2015, surgiu no telão acompanhado da foto da produtora Jan Chapman, que não gostou da gafe dos organizadores.

"Estou devastada pelo uso de minha imagem no lugar da minha grande amiga e colaboradora de longa data Janet Patterson", disse Jan à revista Variety, por e-mail. "Janet foi uma grande beleza e quatro vezes indicada ao Oscar. É muito decepcionante que o erro não tenha sido corrigido. Estou viva e bem, e sou uma produtora ativa", completou.

Como citou Jan, Janet foi indicada quatro vezes ao Oscar por suas produções de figurinos nos filmes O Brilho de Uma Paixão (2009), Oscar e Lucinda (1997), Retratos de Uma Mulher (1996) e O Piano (1993).

Jan trabalhou com Janet em O Piano e recebeu uma indicação ao Oscar pela fotografia do filme.