Produtor de '13 Reasons Why' revela detalhes sobre nova temporada

O novo sucesso do Netflix estreou no último dia 31 Foto: Netflix

Em uma entrevista ao site Entertainment Weekly, o produtor da série 13 Reasons Why, Brian Yorkley, revelou detalhes inéditos sobre a próxima temporada da série, anunciada recentemente.

Atenção: o texto abaixo pode trazer informações sobre fatos ocorridos ao longo da primeira temporada.

De acordo com o que Brian disse ao site, a vontade de continuar a série existe desde o momento em que a primeira temporada foi finalizada: "Nós realmente temos personagens que, depois de 13 episódios, estão apenas começando o processo de recuperação e sobre qual papel tiveram na morte de Hannah, e como sua morte mudará suas vidas dali em diante".

Questionado se Hannah, a protagonista, continuará aparecendo nos novos episódios, respondeu: "Com certeza. Acho que uma das coisas que continuam pendentes é a questão sobre se alguém foi responsável pela morte de Hannah? A escola é responsável? Quem é responsável, se é que alguém o é?".

Além disso, Yorkley comenta que a história de Jessica está longe de acabar, uma vez que ela está apenas no começo do processo de recuperação da violência sexual que sofreu. "Temos um estuprador que não foi levado à Justiça de nenhuma forma. Deixar essas coisas pendentes no mundo seria preocupante", disse, antes de completar: "E eu também gostaria de ver alguém socando a cara de Bryce [estuprador]".

O produtor ainda ressalta que as fitas cassetes não serão o centro da próxima temporada, e que ela deve ocorrer alguns meses após o término da primeira, abordando diversas histórias.