Produção da última temporada de 'Game of Thrones' começa neste domingo, 8

Davos Seaworth, interpetado por Liam Cunningham Foto: Cena da série 'Game of Thrones'/HBO

Liam Cunningham, ator que interpreta Davos Seaworth em Game of Thrones, anunciou uma novidade que animou muitos fãs. Em entrevista ao programa AM to DM, do Buzzfeed News, ele revelou que a produção da oitava temporada da série, que deverá ter os episódios mais caros de todos, começa neste domingo, 8.

Enquanto muita gente aceitou que só voltaria a Westeros em meados de 2019, parece que o tempo de espera será mais curto. Cunningham informou que os ensaios começam em duas semanas e, em seguida, vêm as gravações.

De acordo com os cálculos do site Mashable, a última temporada de GoT deve chegar às telas da HBO no inicio de 2019.

Assista à entrevista (em inglês):

Enquanto espera, relembre quais teorias ainda sobrevivem e podem ser confirmadas na oitava temporada: