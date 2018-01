Primeiro zumbi de ‘The Walking Dead’ ‘retorna’ para o 100º episódio

A atriz Addy Miller, que interpretou o primeiro walker em 'The Walking Dead', voltou a interpretar um zumbi no 100º episódio da série Foto: Instagram/@theaddymiller

Quem assiste a The Walking Dead há algum tempo vai lembrar que o primeiro walker, como os zumbis são chamados na trama, era uma garotinha de dez anos que leva um tiro na cabeça quando parte para cima de um assustado Rick Grimes nos primeiros minutos do episódio de estreia da série.

Agora, sete anos depois, no episódio número 100 que abriu a oitava temporada, a atriz Addy Miller, que interpretou a garotinha, voltou para fazer um novo walker. Durante cena em que Rick e Carl, seu filho, estão vasculhando um posto de gasolina abandonado, eles cruzam com um walker muito parecido com aquele do primeiro episódio.

Aos 17 anos, Miller disse para o site HuffPost que a maquiagem que ela utilizou foi parecida propositalmente e que sua participação foi guardada a sete chaves para ser um presente aos fãs de longa data da série. Nem mesmo Greg Nicotero, showrunner da série e que dirigiu o 100º episódio, sabia da participação dela.

“Eles me filmaram separado de Andrew [Lincoln, que interpreta Rick Grimes] porque os produtores sabem que ele solta uns spoilers para a imprensa de vez em quando e não conseguiria segurar isso”, brincou. “Quem estava na produção da série desde o início me reconheceu, mas todos me pediram para eu andar escondida para não estragar a surpresa para os fãs”, continuou.

