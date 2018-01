Primeiro trailer de live-action de 'A Pequena Sereia' é divulgado

A pequena sereia será interpretada por Poppy Drayton Foto: youtube.com/watch?v=usl5u9ruA0U

As produtoras Conglomerate Media e Kingsway Productions divulgaram nesta sexta-feira, 10, o primeiro trailer do live-action (versão com atores de um desenho animado) de A Pequena Sereia.

O filme ainda não tem data de estreia, mas deve chegar aos cinemas ainda este ano. O longa é baseado no clássico infantil de Hans Christian Andersen e terá Poppy Drayton no papel da pequena sereia. Outros destaques do elenco são Shirley MacLaine e Gina Gershon.

Assista ao trailer: