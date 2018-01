Primeiro filme do 'Pokémon' terá sessões especiais nos cinemas

Primeiro filme de Pokémon será exibido nos cinemas dos EUA. Foto: Reprodução

Depois do sucesso de Pokémon Go e do anúncio de um novo jogo para Nintendo 3DS, Pokémon agora vai voltar às origens: a rede Cinemark dos Estados Unidos vai exibir o primeiro filme da franquia, lançado em 1998, em sessões especiais.

O filme, que no Brasil tem o título de Pokémon: O Filme – Mewtwo Contra-Ataca, será exibido nos cinemas no dia 29 de outubro e no dia 1º de novembro. Não há previsões se o mesmo vai acontecer na rede Cinemark no Brasil.

Mas, de qualquer maneira, os fãs de Pokémon podem ficar felizes porque vem novidade por aí. O jogo para Nintendo 3DS, o Pokémon Sun and Moon, vai ser lançado no dia 18 de novembro e, nos próximos meses, também deve ser lançado o Pokémon Generations, um anime feito para YouTube. Além disso, há boatos de um possível live-action de Detective Pikachu.