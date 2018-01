Primeiras informações sobre filme de ‘Hey Arnold!’ são divulgadas

'Hey Arnold!': fãs poderão matar a saudade de todos os personagens Foto: Reprodução/ Nickelodeon

Esta é uma grande novidade para os fãs da Nickelodeon: o canal divulgou as primeiras informações sobre o tão aguardado filme Hey Arnold!: the Jungle Movie, longa que resgatará um dos desenhos animados mais icônicos do final dos anos 1990.

A notícia de que o filme sairia do campo das promessas foi dada há mais de um ano. Agora, o portal Buzzfeed publicou vídeo em que o criador da série, Craig Bartlett, explica como foi o processo de montagem da trama e as mudanças no visual dos personagens, agora um ano mais velhos.

“Para os nossos personagens vai ser como se tivesse passado apenas um ou dois anos, embora na realidade tenham se passado mais de 13 anos [desde o último episódio]. As duas horas de filme vão começar na vizinhança de Arnold com a qual estamos familiarizados e depois toda a turma vai para a selva na América Central”, explicou.

O filme vai partir do gancho deixado pelo último episódio da série. Arnold encontrou um mapa no antigo diário de seu pai e nutre esperanças de que ele dê pistas para o paradeiro de seus pais. Ele e seus amigos, então, embarcam para muitas aventuras.

Sobre mudanças nos personagens, o criador disse que partes essenciais do visual foram mantidas, com apenas algumas melhorias. “A camiseta de futebol americano com o número 33, marca registrada de Gerald, foi trocada por um suéter com o mesmo número”, exemplificou.

Assista o vídeo explicativo a seguir (em inglês):

