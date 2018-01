Preta Gil afirma não conhecer música de 'O Rei Leão' e internautas se revoltam

Foto: Cena do programa 'PopStar'/Globo

Na final do PopStar neste domingo, 10, Eduardo Sterblitch agradou ao público ao cantar a música Ciclo Sem Fim, do filme O Rei Leão.

No entanto, a alegria na internet logo se transformou em revolta contra a jurada Preta Gil, que afirmou não conhecer a música. "É muito difícil, porque como eu não conheço, não conhecia, eu fiquei em dúvida se ele ia optar pelo humor", disse.

Um internauto observou, inclusive, que Gilberto Gil assina as versões brasileiras das canções do musical inspirado no filme.

Assita à apresentação e ao comentário aqui.

Veja algumas reações no Twitter ao momento:

A cara dos outros jurados quando Preta Gil disse que não conhece a música do Rei Leão #PalcoPopStar pic.twitter.com/ivdOClMaKW — Andressa (@_andressamaral) September 10, 2017

Preta Gil ou não tinha video cassete em casa ou está fazendo uma graça. Até os alliens já viram o Rei Leão #palcopopstar — Gregory Marcelo (@gregory_marcelo) September 10, 2017

Preta Gil não conhecia Rei Leão, isso é um ultraje #palcopopstar — Camarão (@sahbiancam) September 10, 2017