'Power Couple Brasil' faz Record crescer 48% e pode acabar de vez com 'A Fazenda'

Não se trata de uma grande estreia em termos de audiência, mas ontem, 12, a Record colocou no ar o programa que pode acabar de vez com o desgastado reality A Fazenda: o Power Couple Brasil.

O programa entrou no lugar do Troca de Família e garantiu um crescimento substancial à emissora, algo em torno de 48% em relação à semana anterior. Sob o comando de Roberto Justus, o novo reality marcou 8,9 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), enquanto a atração de Chris Flores obteve apenas 6.

Trata-se de uma grande gincana entre casais, em busca do prêmio máximo do programa, que pode chegar a R$ 1 milhão.

Para esta empreitada, a Record não conseguiu nomes substanciais no meio artístico (uma premissa do formato) e recorreu a figuras que aparecem na mídia mais por polêmicas em suas vidas pessoais que por seus trabalhos, a ex-participantes de outros realities e personalidades que andam bastante afastadas os holofotes. Posto isso, temos na como exemplos Gretchen, a ex-paquita Andréia Sorvetão, o sertanejo Gian e o cantor (e ex-Casa dos Artistas) Mario Velloso.

Com o objetivo de estimular os conflitos, todos foram confinados em uma mansão em São Paulo. E logo no primeiro episódio foi possível ver que as discussões entre os casais serão constantes, assim como as intrigas e confabulações entre as duplas rivais.

O Power Couple Brasil está longe de ser um produto inovador, mas trouxe certo frescor à programação da Record. Com duas provas no mesmo episódio, depoimentos dos participantes em tom documental e edição ágil, o reality tem atrativos superiores à Fazenda, que não terá edição neste ano - e também não deixa saudades. As reações entre os internautas durante a exibição do programa deixou isso bastante evidente.

Para não dizer que tudo são flores, há ressalvas. Assim como em A Fazenda, Roberto Justus está engessado na condução do jogo. E por se tratar de um reality gravado, a Record precisa descobrir uma maneira de evitar os vazamentos dos nomes dos finalistas. Assim como ocorreu em O Aprendiz e em Cake Boss, os deste programa já estão definidos e foram mencionados em diversos veículos. Vamos poupar nossos leitores deste spoiler.

